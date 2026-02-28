Intento de femicidio en Frías: un hombre apuñaló a su pareja por un conflicto sentimental y fue detenido

El presunto agresor fue aprehendido en el hospital zonal y quedó a disposición de la fiscalía, mientras se aguarda el parte médico de las víctimas.

Un violento episodio ocurrió en la ciudad de Frías, en la noche de este sábado, donde un hombre fue detenido acusado de agredir con un arma blanca a una mujer y a otro hombre, en un hecho que estaría vinculado a un conflicto sentimental.

Las víctimas fueron identificadas como Emilse Celeste Mansilla, de 26 años, domiciliada en el barrio Eliseo Fringes de esa ciudad, y Víctor Rubén Murúa, de 38, residente en la localidad de El Mojón, provincia de Catamarca. Ambos ingresaron con heridas de arma blanca al hospital zonal, donde recibieron asistencia médica.

Según las primeras averiguaciones, los lesionados habrían sido atacados por Luis Sebastián Díaz, alias “Caco”. El sospechoso fue aprehendido en el propio centro de salud y posteriormente trasladado a la base de la Comisaría Comunitaria N° 23.

De acuerdo con fuentes policiales, el detenido habría manifestado que el ataque se produjo a raíz de un problema sentimental relacionado con una relación previa que mantuvo con la mujer herida.

En la causa interviene la fiscal de turno de Frías, Rocío Fringes, quien dispuso las medidas de rigor. En tanto, personal de la División Criminalística trabajó en el lugar del hecho, donde logró secuestrar el arma blanca presuntamente utilizada en la agresión.

Hasta el momento, las autoridades aguardan el diagnóstico médico de las víctimas para determinar la gravedad de las lesiones y avanzar con la calificación legal del hecho.