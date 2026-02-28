Dolores Fonzi ganó el Goya y generó polémica con críticas a Javier Milei durante su discurso

La actriz argentina celebró el premio a Mejor película iberoamericana por Belén, pero su mensaje político sobre la ultraderecha y la situación argentina desató repercusiones en redes.

Hoy 22:18

La actriz argentina Dolores Fonzi se consagró en la última edición de los Premios Goya al recibir el galardón a Mejor película iberoamericana por Belén, aunque su discurso de agradecimiento derivó en una fuerte intervención política que generó controversia.

Visiblemente emocionada al subir al escenario, Fonzi agradeció al jurado por el reconocimiento y luego amplió su mensaje con una reflexión global. “El mundo se convirtió en una película de terror”, afirmó, aludiendo a conflictos internacionales y problemáticas sociales como la guerra en Gaza, los reclamos de mujeres en Irán y la situación migratoria en Estados Unidos.

Críticas al gobierno argentino

En ese contexto, la actriz también apuntó contra el presidente Javier Milei, a quien mencionó de forma indirecta al advertir sobre el avance de la ultraderecha.

“Ustedes que tienen tiempo no caigan en la trampa. La ultraderecha vino a destruirlo todo. Yo vengo del futuro, de un país donde el presidente incluso puso en venta el agua”, expresó. Y concluyó: “No solo defendemos el cine, estamos teniendo que defender el agua. Que no les pase a ustedes”.

Las declaraciones se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde generaron un intenso debate político y cultural, con mensajes tanto de apoyo como de rechazo. La polémica volvió a exponer las diferencias ideológicas entre la actriz y el actual gobierno, y colocó el foco mediático en el cruce entre cultura, política y discurso público.