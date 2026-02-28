Ingresar
El Festival Nacional del Artesano tuvo un cierre de lujo ante una multitud

Lázaro Caballero, Christian Herrera y El Indio Lucio Rojas encabezaron la segunda y última velada de una celebración que combinó música, identidad y compromiso solidario.

Hoy 03:09
Festival del Artesano

Villa Ojo de Agua vivió este sábado la gran noche de cierre del Festival Nacional del Artesano “Por los Niños”, uno de los encuentros culturales más convocantes del sur santiagueño. La última luna reunió a figuras destacadas como Lázaro Caballero, Christian Herrera, El Indio Lucio Rojas, Orellana Lucca, Marcelo Toledo, Los Alfiles y Las Sacha Guitarras Atamisqueñas, en una cartelera que ofreció un final multitudinario.

Orellana Lucca Orellana Lucca

Tras una primera jornada marcada por la masiva concurrencia y el fervor del público, el predio volvió a colmarse de familias, turistas y vecinos que cada año acompañaron esta propuesta tradicional. El festival no solo brindó espectáculos musicales de primer nivel, sino que también sostuvo su perfil solidario, destinando lo recaudado a fines sociales y educativos.

De esta manera, Ojo de Agua cerró una nueva edición de una fiesta que reafirmó su lugar en el calendario cultural de la provincia. Entre aplausos, canciones coreadas y un clima de celebración colectiva, la comunidad volvió a demostrar que el Festival Nacional del Artesano es mucho más que un evento artístico: es un símbolo de identidad y encuentro para toda la región.

