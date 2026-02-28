Dubái: restos de un dron impactaron en el Burj Al Arab y provocaron un incendio

El incidente ocurrió durante la ofensiva iraní contra Emiratos Árabes Unidos y otros puntos del Golfo, en una jornada marcada por explosiones, daños en el aeropuerto y creciente tensión internacional.

El emblemático hotel Burj Al Arab, en Dubái, resultó alcanzado este sábado por restos de un dron lanzado desde Irán, en el marco de una serie de ataques de represalia contra Emiratos Árabes Unidos y otras posiciones estratégicas del Golfo.

Testigos y fuentes periodísticas señalaron que el proyectil interceptado cayó sobre el hotel —famoso por su estructura en forma de vela— y provocó un incendio visible desde distintos puntos de la ciudad. Hasta el momento, las autoridades no difundieron un balance oficial de víctimas ni el alcance preciso de los daños, aunque imágenes difundidas en redes sociales muestran el edificio envuelto en llamas.

Explosiones y daños en distintos puntos de la ciudad

La tensión se extendió a otros sectores del emirato. Horas antes, una fuerte explosión sacudió la isla artificial The Palm Jumeirah, generando alarma entre residentes y turistas. Testigos reportaron una densa columna de humo y un importante despliegue de equipos de emergencia, mientras se investigaba la naturaleza del incidente.

En paralelo, el Aeropuerto Internacional de Dubái informó daños menores en una zona anexa a la terminal y confirmó que cuatro trabajadores resultaron heridos. Las autoridades señalaron que la situación fue controlada rápidamente, aunque las operaciones aéreas quedaron suspendidas hasta nuevo aviso como medida preventiva.

Escalada militar y repercusiones políticas

La ofensiva iraní fue presentada como respuesta a los ataques previos de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní, en un contexto de creciente tensión regional.

En ese escenario, el presidente estadounidense Donald Trump anunció a través de su red Truth Social la muerte del líder supremo iraní Alí Khamenei, tras el bombardeo conjunto en Teherán. En su mensaje, sostuvo que el fallecimiento del dirigente representa “justicia” para las víctimas atribuidas al régimen iraní.

La jornada dejó múltiples focos de incendio, daños en infraestructura estratégica y un clima de máxima alerta en la región, mientras la comunidad internacional sigue con preocupación la evolución del conflicto.