Brutal choque frontal: motociclista lucha por su vida tras violento impacto

El accidente ocurrió frente al ingreso al Camping El Tabique, en el barrio Villa Balnearia de Las Termas. La víctima, de 40 años, fue derivada de urgencia al Hospital Regional con múltiples fracturas y traumatismo de tórax.

Hoy 09:32

Un grave accidente de tránsito se registró en los primeros minutos de este domingo en Villa Balnearia, donde un motociclista resultó con lesiones de extrema gravedad tras protagonizar un choque frontal frente al ingreso al Camping El Tabique.

El siniestro ocurrió alrededor de las 00:38, sobre calle Juan Felipe Ibarra, en jurisdicción de la Comisaría Comunitaria N° 57. Por causas que se investigan, colisionaron una camioneta Renault Oroch blanca, dominio AC228PC, y una motocicleta Motomel Skua 250cc, dominio A022YWX.

Según fuentes policiales, la camioneta era conducida por Miguel Pablo Parano, de 60 años, con domicilio en la ciudad de Aguilares (Tucumán) y residencia también en El Manantial. El conductor manifestó que circulaba en sentido Oeste-Este cuando, al pasar frente al camping, impactó de frente con la motocicleta, que lo hacía en sentido contrario.

El motociclista, identificado como Ramón Atilio Soria, de 40 años y domiciliado en Villa Río Hondo, cayó violentamente sobre la cinta asfáltica tras el impacto.

Cuadro crítico

De acuerdo al parte médico, Soria presenta múltiples fracturas en la pierna izquierda con sangrado activo a nivel del fémur, además de lesiones en tibia y peroné, traumatismo cerrado de tórax anterior y se encontraba en estado de inconsciencia.

En primera instancia fue trasladado al CIS Termas, pero debido a la gravedad de las lesiones fue derivado de urgencia al Hospital Regional de la Capital, donde permanece internado y bajo atención especializada.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Comunitaria 57 Villa Balnearia, junto a efectivos de Seguridad Vial, quienes realizaron tareas de control y ordenamiento del tránsito. Asimismo, la División Criminalística efectuó las pericias correspondientes para determinar la mecánica del hecho.

El fiscal de turno tomó intervención en la causa y dispuso las actuaciones de rigor, mientras se aguardan novedades sobre la evolución del motociclista. La investigación continúa para establecer responsabilidades en este grave siniestro que conmocionó la madrugada en la ciudad termal.