Motociclista murió al cortarse el cuello con una soga que pusieron murgueros por carnaval

La víctima iba con su hijo. Los vecinos cortaron la calle por su cuenta, no tenían habilitación, y la cuerda no estaba señalizada.

Hoy 13:10

El último sábado de carnaval terminó en tragedia en Quilmes Oeste, donde un motociclista murió tras ser decapitado por una soga que habían colocado los vecinos para celebrar un desfile de murgas.

Todo ocurrió ayer por la tarde, en la esquina de Avenida 12 de Octubre y calle 390. Su hijo, que viajaba como acompañante, resultó herido al caer de la moto y debió ser atendido por personal médico.

Según testigos, el hombre y su hijo circulaban en moto y se toparon con la soga, que había sido colocada para bloquear el paso de autos por un desfile de murgas organizado de manera independiente y autogestiva, es decir que no estaba autorizado por el municipio.

El elemento no estaba correctamente señalizado y el conductor impactó de lleno con el cuello, lo que le provocó una herida fatal que le causó la muerte casi en el acto.

Ante la magnitud de lo ocurrido, los organizadores decidieron suspender por completo la actividad de carnaval que estaba prevista para esa jornada en la Avenida 12 de Octubre.

