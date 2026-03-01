Dieron a conocer la fecha que podría sellar para siempre el divorcio entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Entre viajes, nuevas parejas y versiones cruzadas, el final formal del matrimonio estaría cada vez más cerca.

Hoy 20:28

Wanda Nara y Mauro Icardi atraviesan uno de los capítulos más determinantes de su prolongada batalla judicial. En las últimas horas se conoció un dato clave que podría marcar el cierre formal de su vínculo matrimonial: el 11 de marzo se cumplen los dos años de plazo exigidos por la legislación italiana para que pueda decretarse el divorcio, y el 25 de marzo ambas partes tienen fijada una audiencia vinculada a la división de bienes. Según confirmó a Teleshow Lara Piro, abogada del delantero del Galatasaray, es “muy factible” que para esa fecha el divorcio ya esté dictado.

La información fue confirmada por la letrada, quien explicó con precisión el estado del proceso en Italia. “Es muy factible, pero no hay fecha cierta”, señaló en diálogo con este medio, aunque aclaró que el calendario judicial juega un papel determinante. Además, brindó contexto sobre cómo funciona el sistema legal italiano en materia matrimonial. “En Italia, primero se interpuso la separación personal y recién a los dos años se puede pedir el divorcio”, explicó. Ese plazo es el que ahora estaría cumpliéndose. Por eso, desde el entorno jurídico del futbolista creen que “a la audiencia del 25 se llega con el divorcio dictado”. El proceso, sin embargo, tiene dos carriles que avanzan por separado. Por un lado está la disolución formal del vínculo; por el otro, la liquidación de la sociedad conyugal y la división de bienes. Esto significa que aun cuando el divorcio quede oficialmente decretado, el conflicto económico podría extenderse.

La disputa patrimonial es uno de los puntos más sensibles del enfrentamiento judicial que se tramita principalmente en Milán. En ese marco, trascendió que Icardi busca revisar un acuerdo firmado en 2021 y habría cuestionado movimientos económicos por una cifra cercana a los siete millones de euros. Del lado de Nara, sostienen la vigencia de la separación de bienes y reclaman compensaciones económicas acordes al patrimonio construido durante la relación.

En paralelo al frente judicial, también se conocieron detalles sobre el futuro personal del delantero. Según informó el periodista Gustavo Méndez en La Mañana con Moria, “el deseo de Mauro Icardi es retirarse en Italia y vivir allá, con la China Suárez y desde la parte judicial con sus hijas”. El futbolista viajó recientemente a ese país junto a la actriz, lo que reavivó rumores sobre una posible mudanza definitiva, aunque el principal motivo fue el partido del conjunto turco contra la Juventus de Turín.

Por otra parte, luego de finalizar las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe), y tras su reconciliación con Martín Migueles, Wanda Nara y su novio decidieron disfrutar de unos días de relax. Por eso mismo, la conductora hizo las valijas y emprendió viaje hacia Italia. “Mi segunda casa”, escribió la mediática a través de sus redes sociales para sintetizar sus primeras horas en el viejo continente, demostrando que ya se encuentra en Milán.

En cuanto al vínculo con sus hijas, la abogada Ana Rosenfeld, abogada de la conductora aseguró en LAM (América TV) que mantienen contacto frecuente. “Hablan todos los días. Desde noviembre o diciembre, las nenas y Mauro hablan todos los días. Tienen contacto directo”, afirmó, buscando descomprimir versiones de distanciamiento.

Así, el 11 de marzo aparece como la fecha técnica clave para que la Justicia italiana pueda avanzar con la sentencia de divorcio. Y el 25 de marzo se perfila como un día determinante, no solo por la audiencia patrimonial, sino porque podría significar la formalización definitiva de la separación legal entre Wanda Nara y Mauro Icardi.

Después de años de idas y vueltas mediáticas, acusaciones cruzadas y negociaciones económicas, todo indica que el desenlace formal está cada vez más cerca. Sin embargo, como advirtió la propia abogada, “no hay fecha cierta” hasta que el tribunal lo determine. Mientras tanto, el conflicto patrimonial y las decisiones personales de cada uno seguirán alimentando un capítulo que, aun con divorcio decretado, parece lejos de apagarse por completo.