Una joven murió y un motociclista quedó grave al ser chocados por una camioneta que huyó

El accidente ocurrió en la madrugada de este lunes sobre Ruta 21, en jurisdicción de Clodomira.

Una colisión fatal tuvo lugar sobre la Ruta Provincial 21, cuando dos personas que viajaban en una motocicleta fueron embestidas desde atrás por una camioneta que circulaba en el mismo sentido, de oeste a este. Por el momento, las causas del accidente son materia de investigación.

Como consecuencia del impacto, Luciana Noriega (20) y domiciliada en Clodomira, falleció en el lugar debido a las graves lesiones. El conductor del rodado menor, Franco Ariel Paz (19), también oriundo de la ciudad, sufrió heridas de consideración y fue trasladado de urgencia al Hospital Zonal de Clodomira, donde permanece internado bajo observación médica.

Tras el choque, la camioneta involucrada se dio a la fuga, lo que motivó un operativo policial para localizar el vehículo y su conductor.

En la causa interviene el fiscal Hugo Herrera, quien ordenó medidas de rigor, como pericias accidentológicas, relevamiento de cámaras de seguridad y toma de testimonios, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del siniestro y determinar responsabilidades.