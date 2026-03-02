Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 02 MAR 2026 | 0º
X
Policiales

Una joven murió y un motociclista quedó grave al ser chocados por una camioneta que huyó

El accidente ocurrió en la madrugada de este lunes sobre Ruta 21, en jurisdicción de Clodomira.

Hoy 08:27
Accidente Ruta 21

Una colisión fatal tuvo lugar sobre la Ruta Provincial 21, cuando dos personas que viajaban en una motocicleta fueron embestidas desde atrás por una camioneta que circulaba en el mismo sentido, de oeste a este. Por el momento, las causas del accidente son materia de investigación.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Como consecuencia del impacto, Luciana Noriega (20) y domiciliada en Clodomira, falleció en el lugar debido a las graves lesiones. El conductor del rodado menor, Franco Ariel Paz (19), también oriundo de la ciudad, sufrió heridas de consideración y fue trasladado de urgencia al Hospital Zonal de Clodomira, donde permanece internado bajo observación médica.

Tras el choque, la camioneta involucrada se dio a la fuga, lo que motivó un operativo policial para localizar el vehículo y su conductor.

En la causa interviene el fiscal Hugo Herrera, quien ordenó medidas de rigor, como pericias accidentológicas, relevamiento de cámaras de seguridad y toma de testimonios, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del siniestro y determinar responsabilidades.

TEMAS Clodomira Accidente de Tránsito

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Horror en el barrio Sarmiento: mató a puñaladas a su hijo e hirió de gravedad al otro
  2. 2. Tras 16 años, la Justicia civil puso fin al emblemático caso de violencia de género que conmocionó a Santiago del Estero
  3. 3. El Presidente llamó a consolidar una alianza estratégica con Estados Unidos y habló de crear “el siglo de las Américas”
  4. 4. Francia, Reino Unido y Alemania respaldaron a EE.UU. y advirtieron que tomarán medidas contra Irán
  5. 5. El tiempo para este lunes 2 de marzo en Santiago del Estero: día caluroso con una máxima de 40ºC
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT