Horror en el barrio Sarmiento: mató a puñaladas a su hijo e hirió de gravedad al otro

El hecho sucedió durante las últimas horas del domingo en la intersección de calles Inti Huasi y Granadero Saavedra. La víctima fatal tenía 17 años. El agresor fue detenido.

Hoy 07:22

Un grave episodio de violencia familiar ocurrió esta madrugada en el barrio Sarmiento, cuando Miguel “Simpson” Noriega se enfrentó a puñaladas con dos de sus hijos, según confirmaron fuentes policiales. Como resultado del ataque, uno de los jóvenes, identificado como Benja, de aproximadamente 18 años, murió en el lugar, mientras que su hermano, apodado “Pollo”, permanece internado en Terapia Intensiva del Hospital Regional con heridas graves.

El hecho se produjo pasadas las 22:30 frente a la vivienda de un barrabrava, hoy detenido por drogas, en la intersección de Inti Huasi y Granadero Saavedra. Voceros policiales detallaron que “Simpson” fue el agresor y que la pelea derivó en la muerte de Benja.

Tras el ataque, familiares y vecinos intentaron linchar al hombre, quien huyó por Granadero Saavedra hacia Lavalle, logrando evadir momentáneamente a la multitud. Finalmente, fue detenido durante la madrugada luego de un intenso operativo llevado a cabo por personal de Homicidios y Delitos Complejos.

La investigación quedó bajo la órbita de la fiscal Luján González Garay, mientras se realizan pericias y se busca esclarecer el móvil del trágico enfrentamiento.