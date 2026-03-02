Aberrante: detienen a enfermero que abusaba de su hijastra y la obligaba a ver videos pornográficos

La policía lo atrapó en la vía pública. Luego allanó su casa. La víctima, de 9 años, reveló que los ultrajes duraron más de un año.

Un enfermero —de 30 años, de apellido Acuña— fue detenido en La Banda acusado de cometer aberrantes delitos contra la integridad sexual de la hija de su pareja, una pequeña de 9 años a quien además de someterla, la obligaba a ver contenido pornográfico.

La investigación, que es instruida en la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual Banda, coordinada por la Dra. María Alicia Falcione, comenzó cuando la madre de la menor se presentó ante la policía y acusó al enfermero —en ese entonces su pareja— de abusar sistemáticamente de su hija.

Según consta en la investigación judicial —a cargo de la fiscal Ana Carolina Azar— la víctima, que actualmente tiene 10 años, habría sufrido los ataques desde los 9, en un contexto de convivencia que el imputado habría aprovechado para vulnerar a la niña.

El avance decisivo en la causa se produjo tras la declaración de la menor en la Cámara Gesell, donde, mediante protocolos de asistencia especializada, relató con crudeza los abusos sufridos por el profesional de la salud.

Según fuentes judiciales, la niña no solo confirmó haber sido víctima de abuso sexual con acceso carnal, sino que también describió cómo el acusado la obligaba a ver material pornográfico. Este testimonio clave permitió a la fiscalía acusarlo de corrupción de menores, agravada por el vínculo de convivencia y la edad de la víctima.

Con todas esas evidencias recolectadas, la Dra. Falcione solicitó a la Justicia de Control y Garantías —a cargo de la Dra. Luciana Oyola— la detención del acusado, medida que se hizo efectiva durante la jornada del viernes.

Cerca de las 22, los uniformados realizaban recorridos por el barrio San Martín y observaron al acusado quien era buscado por personal la Comisaría de la Mujer y la Familia. Al momento de su detención, el sujeto portaba una riñonera y un teléfono, elementos que fueron secuestrados de inmediato.

Dando continuidad al proceso, en la mañana del sábado la policía allanó la casa del acusado —en Cervantes al 300 del Bº Menéndez— y allí se incautaron otros dos celulares, dispositivos que serán sometidos a peritajes técnicos para buscar evidencia relacionada con el consumo y exhibición de pornografía denunciados.