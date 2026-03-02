Ingresar
La Municipalidad convocó al acto de opción de cargos docentes para sus jardines de infantes

Se realizará el próximo 4 de marzo en el Óvalo del Parque Sur.

Hoy 23:46
maestra jardin

El área de Supervisión de los Jardines de Infantes Municipales de la Capital convocó al acto de opción de cargos para interinatos y suplencias, que se realizará el miércoles 4 de marzo a las 8:30 en el Óvalo del Parque Sur.

La convocatoria es a partir del orden de mérito N° 00, puntaje 124,78 del L.O.M. 2026 de maestras de sección sin cargo docente titular;  a partir del orden de mérito N° 00,  puntaje 95,84 del L.O.M. 2026 de maestras/os de Educación Física sin cargo docente titular y a partir del orden de mérito N° 13, puntaje  21,04 del L.O.M. 2025 Inscripción Extraordinaria Jardín N° 27 “Papa Francisco” Maestras de Sección.

Los cargos ofrecidos son: Maestras celadoras: 1 (un) cargo Interino, Turno Mañana, Jardín Nº 10; 1 (un) cargo Interino, Turno Tarde, Jardín Nº 10; 1 (un) cargo Suplente, Turno Tarde, Jardín Nº 11; 1 (un) cargo Interino, Turno Tarde, Jardín Nº 17.

Maestra/o de Educación Física: 1 (un) cargo Suplente, Turnos Mañana y Tarde, Jardín Nº 19.

Maestras de sección:1 (un) cargo Interino, Turno Tarde, Jardín Nº 3; 1 (un) cargo Suplente, Turno Tarde, Jardín Nº 8; 1 (un) cargo Suplente, Turno Mañana, Jardín Nº 10; 1 (un) cargo Suplente, Turno Mañana, Jardín Nº 10; 1 (un) cargo Interino, Turno Tarde, Jardín Nº 11;1 (un) cargo Suplente, Turno Tarde, Jardín Nº 11; 1 (un) cargo Interino, Turno Tarde, Jardín Nº 11;1 (un) cargo Suplente, Turno Mañana, Jardín Nº 12; 1 (un) cargo Suplente, Turno Tarde, Jardín Nº 12; 1 (un) cargo Interino, Turno Mañana Jardín Nº 16; 1 (un) cargo Interino, Turno Tarde, Jardín Nº 17; 1 (un) cargo Suplente, Turno Tarde, Jardín Nº 17; 1 (un) cargo Interino, Turno Mañana, Jardín Nº 18; 1 (un) cargo Suplente, Turno Mañana, Jardín Nº 19; 1 (un) cargo Interino, Turno Tarde, Jardín Nº 21; 1 (un) cargo Suplente, Turno Mañana, Jardín Nº 22;1 (un) cargo Suplente, Turno Tarde, Jardín Nº 23;1 (un) cargo Suplente, Turno Mañana, Jardín Nº 24; 1 (un) cargo Interino, Turno Mañana, Jardín Nº 27; 1 (un) cargo Interino, Turno Tarde, Jardín Nº 27; 1 (un) cargo Interino, Turno Tarde, Jardín Nº 27.

Los requisitos a presentar son: Apto Médico (original y copia), Declaración Jurada Municipal de cargos y horarios (emitida por Supervisión de Jardines) que se descarga en:

https://drive.google.com/file/d/17sWDJxD3hy4vkePmBK1cd7pca9NhOSSI/view?usp=drive_link y los Art. 16° I y III y Art. 17° de la Ordenanza N° 547/75 del Estatuto del Docente Municipal.

