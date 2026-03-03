La muerte de “Ñato” Noriega causa profundo dolor en La Banda

Fue hallado sin vida en las últimas horas, en el interior de su vivienda del barrio Parque.

Hoy 07:10

Vecinos y familiares de Martín “Ñato” Noriega lloran por el inesperado fallecimiento del vecino, cuyo cuerpo fue hallado esta madrugada en el interior de su vivienda en el barrio Parque, en la vecina ciudad de La Banda.

Fuentes policiales informaron que Noriega habría sufrido un paro cardíaco.

Hijo de Estela Noriega, viuda de “Chaca” Carabajal, “Ñato” era un hombre popular y muy conocido en la vecina ciudad.

En las redes sociales, Demi Carabajal, su primo, le dio el último adiós con un sentido mensaje: “Me acabo de enterar del fallecimiento de mi querido primo Martin Ñato Noriega se me rompió el corazón. Esta dura noticia me golpea fuerte. Mi amado primo Ñato como te decíamos, el de la risa más contagiosa me dejas un vacío impresionante, inesperado. No estamos preparados para nada de esto. Que dolor en esta madrugada. Mi sentido pésame a la Estela Noriega te acompaño, te abrazo, te mando mis fuerzas, no me aflojes por favor. A Iván y Gero todo mi amor en este duro momento y esa bebé hermosa, a su compañera. A mis primos Juan Carabajal y Mariela Carabajal Fily Edy y Pepe. No lo puedo creer. QEPD Martín Ñato”.