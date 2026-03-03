Un hombre lucha por su vida tras ser apuñalado durante una gresca en Las Termas

Tiene 39 años y recibió una herida en el tórax que obligó a su traslado al Hospital Regional donde se encuentra internado.

Un vecino de 39 años resultó herido de arma blanca durante una pelea registrada en la madrugada de este martes en el barrio Villa Nueva. La Justicia investiga las circunstancias del hecho y busca establecer responsabilidades.

El lesionado fue identificado como Roque Martín Rojas, de 39 años, domiciliado en Pasaje Habana s/n del mencionado barrio. Según fuentes policiales, ingresó alrededor de las 4 de la mañana al Centro Integral de Salud (CIS) Termas con una herida punzocortante en la región del tórax.

De acuerdo con su propio testimonio, la agresión se produjo en el marco de una gresca ocurrida en inmediaciones de su vivienda. En ese contexto, Rojas habría señalado ante los efectivos a dos hombres del mismo barrio como presuntos responsables del ataque.

Tras recibir las primeras atenciones en la guardia médica, el profesional de turno dispuso su derivación al Hospital Regional para una evaluación por parte del servicio de cirugía general y determinar los pasos a seguir.

En el procedimiento intervino personal de la Comisaría Comunitaria N° 50, mientras que la fiscal de turno, Dra. Dahiana Pérez Vicens, ordenó las medidas correspondientes para esclarecer el hecho y avanzar en la identificación de los autores.