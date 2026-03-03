Añatuya: violento incidente en la vía pública terminó con dos jóvenes detenidas

La gresca se registró en la intersección de Alem y 12 de Octubre. El conflicto estaría vinculado a un presunto hurto ocurrido una semana antes.

Hoy 12:09

Un violento incidente se registró durante la madrugada de este martes en la intersección de Avenida Alem y 12 de Octubre de la ciudad de Añatuya, donde dos mujeres protagonizaron una pelea que fue advertida por el sistema de monitoreo urbano.

Según el informe de la División Prevención de la Departamental 13, al arribar al lugar los efectivos constataron que Ruth Juárez (17) estaba agrediendo físicamente a Sheila Micaela Ledesma (22), quien se encontraba en el suelo.

De acuerdo con lo manifestado por Juárez ante el personal policial, el conflicto se originó por el presunto robo de una garrafa de 10 kilos, ocurrido una semana atrás en su domicilio del barrio Colonia Osvaldo. La adolescente señaló que su intención era recuperar el elemento sustraído.

Por su parte, Ledesma, domiciliada en el barrio La Leñera, habría reconocido ante los uniformados haber participado en la sustracción del bien, indicando que terceros la habrían enviado a cometer el hecho.

La situación fue detectada por la Sala de Monitoreo, que alertó a la policía tras observar la gresca a través de las cámaras de seguridad. Los efectivos intervinieron, separaron a las involucradas y procedieron a su traslado a la Comisaría 41, donde quedaron demoradas a disposición de la Justicia para las actuaciones correspondientes.