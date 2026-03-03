Elías Suárez puso en marcha la opción de cargos virtual: "Sostenemos que no hay desarrollo posible sin escuelas abiertas"

Durante un acto en el Fórum, el gobernador puso en marcha la opción de cargos 2026 a través del Consejo Virtual. Destacó que la Educación es una prioridad para el Estado provincial.

Hoy 09:41

El gobernador Elías Suárez encabezó este martes en el Fórum la presentación oficial de las pautas para la opción de cargos docentes 2026 a través del sistema de Consejo Virtual, una modalidad que busca agilizar y transparentar el proceso.

Durante su discurso, el mandatario remarcó que “siempre hemos definido a la Educación como prioridad del Estado” y sostuvo que el crecimiento provincial está estrechamente vinculado al fortalecimiento del sistema educativo.

“Muchas veces, conversando con el senador Gerardo Zamora entendíamos que era fundamental y por eso sostenemos que no hay desarrollo posible sin escuelas abiertas, sin docentes acompañados, sin alumnos contenidos y sin una comunidad que acompañe”, expresó.

Asimismo, destacó el trabajo realizado en los últimos años para mejorar el sistema educativo en todos sus niveles. “Hemos ido generando las pautas para poder ir mejorando en todo el sistema”, señaló.

En ese sentido, recordó que de manera sostenida se avanzó en la inauguración, mejora y ampliación de infraestructura escolar, con obras que —según afirmó— buscan garantizar igualdad de oportunidades para los estudiantes del interior, permitiéndoles contar con recursos y condiciones similares a las de las ciudades más pobladas.