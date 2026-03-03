La Municipalidad multó a particulares que realizaron poda de árboles en Alsina y Belgrano

El Tribunal de Faltas del municipio capitalino impuso penas de rigor a los particulares.

Hoy 22:52

Las direcciones de Arbolado Urbano y Tránsito de la Municipalidad de la Capital ante la poda de dos especies arbóreas de gran porte y el corte de calzada ocurridos sin sus debidas intervenciones y evaluaciones, procedieron a labrar sendas actas de infracción contra los particulares que las realizaron.

Se trata de hechos ocurridos durante la jornada del martes en avenidas Alsina y Belgrano.

Asimismo, fueron remitidas las actas correspondientes para que el Tribunal de Faltas les imponga las penas de rigor de acuerdo con las ordenanzas vigentes.

Al respecto, ante el daño ambiental causado, la Fiscalia del Tribunal requerirá al juez administrativo, la imposición de la máxima pena prevista en el Código de Faltas Municipal.

Ante estas conductas y para evitar sanciones, se insta a solicitar los permisos pertinentes antes de realizar actos como el ocurrido, pues será personal municipal técnico y profesional idoneo en la materia el que evaluará si resulta necesaria la poda, la extensión de la poda y las medidas de seguridad que deben tomarse.