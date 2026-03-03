Brutal accidente: un conductor perdió el control de su auto, volcó y murió

Por motivos que aún se encuentran bajo investigación, el hombre que conducía terminó saliendo de la calzada. Era un importante empresario de la zona.

Hoy 21:26

La mañana de este martes estuvo marcada por un accidente fatal en la Ruta 12 que provocó la muerte de un comerciante de Crespo, localidad entrerriana. El siniestro ocurrió en proximidades del acceso a Aldea María Luisa, en medio de una jornada signada por lluvias intensas y condiciones de visibilidad reducida.

La víctima fue identificada como Mauro Macrillanti, empresario avícola de 62 años, quien viajaba desde Crespo hacia Santo Tomé, en la provincia de Santa Fe, por motivos laborales.

De acuerdo con fuentes policiales citadas por El Once, Macrillanti conducía un automóvil Volvo cuando, por causas bajo investigación, perdió el control del vehículo en las inmediaciones de un puente. El automóvil salió de la calzada, dio varios vuelcos y terminó a varios metros de la cinta asfáltica, lo que dificultó su localización inicial.

Personas allegadas a la víctima fatal, al notar la falta de contacto durante la mañana, iniciaron una búsqueda por la zona. Finalmente, hallaron la escena del siniestro fuera del camino. El gabinete de Policía Científica trabajó en el sitio para realizar las pericias correspondientes y determinar la mecánica del accidente, así como los factores que pudieron influir en el desenlace.

La Policía confirmó el fallecimiento del conductor en el lugar de los hechos. Por disposición de la Fiscalía en turno, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial de Oro Verde, donde se realizará la autopsia antes de la entrega a sus familiares, detalló El Once.

Las actuaciones judiciales continúan, mientras se analizan variables como el estado de la calzada y las condiciones climáticas presentes al momento del accidente.

El episodio reavivó las preocupaciones sobre la seguridad en ciertos tramos de la Ruta 12, especialmente en jornadas afectadas por lluvias, donde la adherencia del pavimento suele verse comprometida. Mientras avanzan las investigaciones, el entorno de Macrillanti expresó su consternación por la pérdida del empresario, reconocido en el sector avícola de la región.