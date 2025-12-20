Un hombre fue mordido por su perro en El Zanjón y debió ser hospitalizado

El episodio ocurrió en el barrio La Esperanza. La víctima fue asistida por personal de emergencias y trasladada al Hospital Regional. Investigan las circunstancias del ataque.

Hoy 23:37

Un confuso episodio generó alarma este sábado en el barrio La Esperanza, de la localidad de El Zanjón, donde un hombre resultó herido luego de ser atacado por uno de sus perros. El animal, de tamaño mediano y mestizo, murió tras la intervención de vecinos que acudieron en auxilio del damnificado.

Según las primeras informaciones, el hecho se produjo cuando el propietario se encontraba en su vivienda junto a su pareja. Al salir a atender el kiosco que funciona en el mismo domicilio, escuchó los insistentes ladridos provenientes del fondo de la casa. En ese contexto, uno de los perros se tornó agresivo y lo atacó, provocándole una mordedura en uno de los brazos.

La situación derivó en un forcejeo que se extendió hasta la vereda, donde el hombre pidió ayuda. Vecinos del lugar intervinieron para frenar el ataque y lograron reducir al animal. Posteriormente, el perro falleció, presuntamente como consecuencia de la maniobra utilizada para inmovilizarlo.

Minutos después, personal del servicio de emergencias SEASE arribó al lugar, brindó las primeras curaciones al herido y dispuso su traslado al Hospital Regional para una evaluación más exhaustiva.

El hecho causó conmoción en la zona y es materia de investigación para determinar las circunstancias que desencadenaron el ataque del animal.