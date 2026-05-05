La Banda se prepara para vivir la Peña Solidaria “Patio del Huerto”

El evento, organizado por el movimiento Getsemaní de la parroquia Santiago Apóstol, reunirá música en vivo, danzas y comidas regionales en una jornada a puro compromiso solidario.

Hoy 13:27

El próximo 10 de mayo, la ciudad de La Banda será escenario de una propuesta solidaria que busca combinar la cultura popular con la ayuda comunitaria. Se trata de la Peña “Patio del Huerto”, organizada por el movimiento Getsemaní, perteneciente a la parroquia Santiago Apóstol.

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La actividad se desarrollará desde las 11 en las instalaciones del Gremio Municipal, donde vecinos y familias podrán disfrutar de una jornada colmada de música, danza y tradiciones.

El encuentro contará con la participación de destacados artistas locales como Duende del Violín, Facundo Orieta, Ricardo Acosta, Piedra y Camino, Ma.Ca.Br.Al, La Sauceña y Los Trullenques, entre otros números que se sumarán al escenario durante el día.

Además, habrá academias de baile que aportarán su talento con presentaciones en vivo, entre ellas Virgen de Lourdes, La Siempre Alegre y la dupla conformada por Emilia y Agustín Argibay.

Durante la jornada también se ofrecerán comidas regionales y bebidas, en un espacio pensado para compartir en comunidad y colaborar con una causa solidaria.

Desde la organización invitaron a toda la comunidad a sumarse a esta propuesta y destacaron la importancia de acompañar este tipo de iniciativas que buscan ayudar a quienes más lo necesitan.

Para más información, los interesados pueden seguir las redes sociales del movimiento en Instagram como Movimiento.getsemani y en Facebook como Jesús del Huerto.