Jujuy reporta 825 actas labradas durante el fin de semana largo

Durante el fin de semana largo, Jujuy registró un total de 825 actas labradas, destacando 87 por alcoholemia y un fallecido en un siniestro vial.

Hoy 14:10

La Policía de la Provincia de Jujuy ha presentado un informe detallado sobre las actividades del fin de semana largo. La Oficial Emilce Ceballos destacó que se labraron un total de 825 actas, de las cuales 87 correspondieron a controles de alcoholemia.

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Asimismo, se reportaron 52 siniestros viales durante este periodo, resultando en un fallecido debido a un traumatismo de encefálico craneal grave. El siniestro ocurrió en la ciudad de Monterrico, sobre la Ruta 42, donde seis ocupantes se encontraban en un automóvil.

Las causas del accidente están siendo objeto de investigación por parte de las autoridades competentes. Además, se observó un total de 738 infracciones relacionadas con la falta de documentación y papeles al día, mientras que no se labraron actas por velocidad.

En otro aspecto, se informó sobre un incendio provocado en una federación de básquet, que fue ocasionado por un transeúnte y que actualmente está bajo la investigación de la agencia de delitos complejos.

El informe también incluyó detalles sobre el despliegue de seguridad en el Estadio 23 de agosto durante un evento deportivo. Con la presencia de 200 efectivos policiales, se logró mantener la seguridad en la zona, gracias a diversos equipamientos destinados a prevenir actos delictivos.

La colaboración entre diferentes unidades de la policía ha sido fundamental para el éxito de estas operaciones, garantizando así la seguridad de la ciudadanía en un fin de semana que generalmente presenta desafíos en términos de orden público.