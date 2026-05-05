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Choque y fuga en plena Av. Belgrano: una joven pareja de motociclistas sufrió heridas

El accidente ocurrió cerca de las 13, en la intersección con calle Mitre. La pareja circulaba en moto cuando protagonizó un choque con una camioneta, cuyo conductor se dio a la fuga.

Hoy 15:03

Una joven pareja de motociclistas resultó herida este martes alrededor de las 13 horas, tras protagonizar un violento choque con una camioneta en la intersección de avenida Belgrano y calle Mitre. Luego del impacto, el conductor del rodado mayor se dio a la fuga.

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Como consecuencia del siniestro, ambos ocupantes de la moto quedaron tendidos en el asfalto, por lo que personal del SEASE 107 se hizo presente rápidamente para brindarles asistencia.

Las víctimas fueron identificadas como Lourdes Godoy, de 26 años, y Esteban Musich, de 25, ambos domiciliados en el barrio Primera Junta.

Debido a la gravedad de las lesiones, fueron trasladados al Hospital Regional. Godoy presentaba traumatismos de cadera, mientras que Musich sufrió traumatismo de cráneo.

Personal policial de Comisaría Primera trabajó en el lugar para establecer las circunstancias del accidente e identificar al conductor de la camioneta que se retiró del lugar tras el choque.

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