VIDEO | Quién es el futbolista argentino que se rompió los ligamentos festejando un gol en Ecuador

El jugador convirtió para Leones FC ante Independiente del Valle, pero sufrió una grave lesión en plena celebración y estará entre 9 y 12 meses fuera de las canchas.

Hoy 15:29

El delantero argentino Santiago Arrieta vivió una situación tan inesperada como dolorosa en el fútbol de Ecuador. El jugador de Leones FC marcó su primer gol en la máxima categoría, pero durante el festejo sufrió una rotura de ligamentos en la rodilla derecha.

El episodio ocurrió en la derrota por 2-1 ante Independiente del Valle, por la fecha 11 de la LigaPro de Ecuador. En los primeros minutos del partido, el atacante de 19 años ganó de cabeza y puso en ventaja a su equipo, en lo que parecía ser una tarde inolvidable.

Sin embargo, la celebración terminó de la peor manera. Al saltar para festejar, Arrieta perdió el equilibrio y cayó con la rodilla en una posición antinatural. El dolor fue inmediato y el juego debió detenerse para que ingresara la asistencia médica.

El futbolista fue reemplazado a los 28 minutos y luego trasladado para realizarse estudios, que confirmaron la gravedad de la lesión. Según informaron desde Radio Diblu de Ecuador, el delantero sufrió una rotura de ligamentos y, tras ser intervenido quirúrgicamente, se estimó un tiempo de recuperación de entre 9 y 12 meses.

La noticia generó fuerte preocupación en Leones FC, club que atraviesa su primera temporada en la Serie A de Ecuador luego de conseguir el ascenso. Lo que comenzó como un momento especial por el estreno goleador del joven argentino terminó en un duro golpe deportivo y personal.

Arrieta surgió de Sacachispas, donde disputó 19 partidos y convirtió cuatro goles entre el Torneo Clausura y el Apertura de la Primera B, tercera categoría del fútbol argentino.

Ahora, el delantero deberá afrontar una larga recuperación con el objetivo de volver a las canchas y retomar una etapa que había comenzado con ilusión en el fútbol ecuatoriano.