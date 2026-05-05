Del diagnóstico de su hijo a un emprendimiento sin gluten: la historia de Micaela Mirabile

En entrevista con Diario Panorama, la emprendedora contó cómo la celiaquía de su hijo la llevó a reinventarse y desarrollar una propuesta gastronómica centrada en la alimentación segura.

Hoy 16:27

En el Día Internacional del Celíaco, Micaela Mirabile compartió su historia de vida y de transformación personal, que comenzó hace diez años cuando a su hijo Robertino, entonces de cinco años, le diagnosticaron celiaquía.

Oriunda de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, y con formación en pastelería tradicional, explicó que a partir de ese momento decidió reorientar sus conocimientos hacia la elaboración de productos sin gluten, con el objetivo de garantizar una alimentación segura dentro de su entorno familiar, donde actualmente conviven tres personas celíacas.

“Me enfoqué 100% en el cuidado de él y de su salud, y adapté todas mis recetas”, relató durante la entrevista con Diario Panorama, en la que repasó cómo ese proceso personal fue creciendo hasta convertirse en una actividad con alcance más amplio.

Uno de los principales desafíos que destacó es la necesidad de evitar la contaminación cruzada, un aspecto clave en la elaboración de alimentos aptos para personas celíacas. En ese sentido, remarcó la importancia de contar con espacios de trabajo exclusivamente libres de gluten y de garantizar un estricto control de los insumos utilizados.

Asimismo, subrayó que todos los ingredientes deben contar con certificación adecuada y que resulta fundamental una mayor concientización en el rubro gastronómico sobre la manipulación de alimentos y la inclusión de opciones seguras para personas con celiaquía.

Micaela también señaló que aún existen limitaciones en la oferta gastronómica en distintos espacios, lo que dificulta el acceso a alternativas aptas fuera del ámbito doméstico.

Su propuesta incluye una variedad de preparaciones dulces y saladas, desarrolladas a partir de la experiencia adquirida desde el diagnóstico de su hijo y enfocadas en la elaboración de alimentos sin gluten.