“Animal o la salida humana”: teatro sobre Kafka y dirección de Víctor Laplace en el Paraninfo de la UNSE

Con una propuesta potente y profundamente reflexiva, el espectáculo "Animal o la salida humana" llega a escena a Santiago del Estero el sábado 16 de mayo a las 21:00 horas en el Paraninfo UNSE (Av. Belgrano 1912).

Hoy 17:08

La obra, que ya ha recorrido escenarios con gran repercusión, se posiciona como una de las experiencias teatrales más intensas del circuito contemporáneo.

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Basada en el célebre relato “Informe para una academia” de Franz Kafka, la pieza presenta a Pedro el Rojo, un ser que oscila entre lo animal y lo humano, obligado a narrar su transformación ante una academia científica. En esta adaptación escénica, el personaje busca justificar su tránsito hacia la humanidad como única salida posible tras haber sido capturado, abriendo un interrogante tan vigente como inquietante: ¿qué significa realmente ser humano?

La versión teatral, con adaptación de Matías Bertilotti y dirección de Víctor Laplace, se estructura como un unipersonal de fuerte carga emocional e intelectual. El texto combina ironía, crudeza y una mirada filosófica que interpela al espectador desde el humor y la incomodidad, explorando la frontera difusa entre civilización y animalidad.

La puesta, de aproximadamente una hora de duración, se apoya en un sólido trabajo de caracterización, música original y diseño escénico que refuerzan el clima introspectivo del relato. En escena, el cuerpo del actor se convierte en territorio de transformación, donde lo biológico y lo cultural entran en tensión constante, generando una experiencia teatral intensa y provocadora.

Las entradas para esta función especial en Santiago del Estero se encuentran disponibles a través de norteticket.com, consolidando una oportunidad única para el público local de acercarse a una obra que, más que responder, instala preguntas urgentes sobre identidad, libertad y condición humana.