Caputo: “El desarrollo del mercado de capitales es crucial para el crecimiento sostenido”

El ministro de Economía volvió a referirse al tema y añadió que están proponiendo cambios para reducir la burocracia.
El ministro de Economía del gobierno de Javier Milei volvió a hablar del tema de los mercados de capitales y dijo que el desarrollo de los mismos es “crucial” para lograr que el país tenga un avance sostenido en el tiempo.
Luis “Toto” Caputo, una vez más, eligió la red social X para expresarse sobre el tema que días pasados había dicho: “sin un mercado de capitales propio y desarrollado, no es posible pensar en un crecimiento sostenido a largo plazo” y ahora lo ratificó.
En primer lugar, sostuvo que “el desarrollo del mercado de capitales es crucial para el crecimiento sostenido en el largo plazo”, reforzó.
Luego añadió que “los cambios que estamos proponiendo desde la Comisión Nacional de Valores (CNV) reducen al mínimo la burocracia para la apertura de fondos cerrados y a cero para los fondos abiertos”.
Por último, sumó que “lo mismo ocurre con la emisión de obligaciones negociables”.
Y cerró diciendo que es “un cambio fundamental”.