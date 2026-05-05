Métodos caseros para acabar con los ácaros sin romper el banco

Los ácaros son una causa común de alergias y problemas respiratorios, afectando a un gran porcentaje de la población. En Argentina, se estima que más del 30% de las casas albergan estos pequeños organismos, pero existen formas económicas de combatirlos.

Hoy 18:12

Los ácaros son minúsculos arácnidos que se encuentran comúnmente en los hogares y que pueden causar diversos problemas de salud, incluyendo alergias y asma. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 400 millones de personas sufren de alergias relacionadas con estos organismos. La buena noticia es que hay formas de eliminar ácaros sin necesidad de invertir en productos costosos.

Una de las estrategias más efectivas es mantener la limpieza del hogar. Pasar la aspiradora con frecuencia en alfombras, tapizados y colchones ayuda a reducir la cantidad de ácaros en el ambiente. Además, es recomendable utilizar filtros HEPA en las aspiradoras, ya que están diseñados para atrapar partículas diminutas, incluyendo los ácaros.

El uso de agua caliente también es fundamental. Lavar la ropa de cama, cortinas y cualquier textil a alta temperatura (al menos 60 grados Celsius) puede eliminar eficazmente a estos pequeños invasores. Este método no solo es económico, sino que también contribuye a la higiene general del hogar.

Otra opción accesible es la utilización de bicarbonato de sodio. Espolvorear bicarbonato en alfombras y dejar actuar durante un tiempo antes de aspirar puede ayudar a eliminar los ácaros y neutralizar olores. Este producto, que se encuentra fácilmente en cualquier supermercado, es un aliado versátil en la lucha contra los ácaros.

La humedad es un factor que favorece la proliferación de ácaros, por lo que es importante mantener un ambiente seco. Utilizar deshumidificadores o simplemente ventilar bien los espacios, especialmente en baños y cocinas, puede hacer una gran diferencia en la cantidad de ácaros presentes.

Por último, se recomienda el uso de esencias naturales como el aceite de eucalipto o el de lavanda, que pueden actuar como repelentes. Estos aceites no solo son económicos, sino que también aportan un aroma agradable al hogar, alejando a los ácaros de manera natural.

Implementando estas estrategias, no solo se puede reducir la cantidad de ácaros en el hogar, sino también mejorar la calidad del aire y la salud de los habitantes. Mantener un ambiente saludable es clave para prevenir alergias y otros problemas respiratorios, y con estos consejos, es posible lograrlo de manera económica y efectiva.