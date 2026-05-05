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En vivo: Rosario Central va por la clasificación ante Libertad en el Gigante de Arroyito

El Canalla recibe hoy al equipo paraguayo por la cuarta fecha del Grupo H de la Copa Libertadores. Si gana y Universidad Central pierde ante Independiente del Valle, sellará su pase a octavos.

Hoy 19:03

Rosario Central recibirá este martes a Libertad de Paraguay en el Gigante de Arroyito, por la cuarta fecha del Grupo H de la Copa Libertadores, con la gran posibilidad de encaminar su clasificación a los octavos de final.

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