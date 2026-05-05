En vivo: Deportivo Riestra recibe a Gremio en una noche clave por la Copa Sudamericana

El Malevo enfrentará al conjunto brasileño desde las 19 en el Nuevo Gasómetro. Ambos llegan con 4 puntos y el ganador quedará como líder provisorio del Grupo F.
Deportivo Riestra recibirá este martes a Gremio de Brasil en el estadio Pedro Bidegain, por la cuarta fecha del Grupo F de la Copa Sudamericana 2026, en un duelo clave para la pelea por la clasificación.
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