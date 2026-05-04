Con días y horarios confirmados, así se jugarán los octavos de final del Apertura

Con los 16 equipos clasificados ya definidos, el Torneo Apertura empieza a transitar su etapa decisiva. La Liga Profesional confirmó los días y horarios de los partidos correspondientes a los octavos de final, que marcarán el inicio de la fase de eliminación directa.

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Tras la reunión de directivos, quedó establecido que la llave en la que aparece Boca se jugará el sábado 9 de mayo, mientras que el sector del cuadro donde está River tendrá acción el domingo 10.

Cabe recordar que Independiente Rivadavia y Estudiantes de La Plata tienen garantizado jugar como locales todas las instancias hasta la final, ya que fueron los ganadores de sus respectivas zonas.

El certamen continuará con los cuartos de final durante la semana siguiente: los ganadores del sábado jugarán el martes y los ganadores del domingo lo harán el miércoles. En tanto, las semifinales se disputarán el sábado 16 o domingo 17, dependiendo de la participación de los equipos en torneos Conmebol.

La gran final del Torneo Apertura se jugará el domingo 24 de mayo, desde las 15.30, en la ciudad de Córdoba, con sede en el estadio Mario Alberto Kempes.

Así se jugarán los octavos de final

Sábado 9 de mayo

16.30 | Talleres (4°A) vs. Belgrano (5°B)

19.00 | Boca (2°A) vs. Huracán (7°B)

21.30 | Argentinos Juniors (3°B) vs. Lanús (6°A)

21.30 | Independiente Rivadavia (1°B) vs. Unión (8°A)

Domingo 10 de mayo

15.00 | Rosario Central (4°B) vs. Independiente (5°A)

17.00 | Estudiantes (1°A) vs. Racing (8°B)

19.00 | River (2°B) vs. San Lorenzo (7°A)

21.30 | Vélez (3°A) vs. Gimnasia (6°B)