Instituto venció a Estudiantes (RC), pero estuvo lejos del milagro para entrar en los octavos del Apertura

Al margen de la clara victoria por 2-0 sobre el León del Imperio, La Gloria no pudo alcanzar el octavo puesto de la Zona A y quedó eliminado en la fase regular del Torneo Apertura 2026.

04/05/2026

Instituto hizo su parte, pero no le alcanzó. La Gloria derrotó 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto como visitante, por la última fecha del Torneo Apertura, aunque quedó afuera de los playoffs por diferencia de gol.

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El equipo dirigido por Diego Flores necesitaba ganar y, además, hacerlo por una diferencia de al menos siete goles para superar a Unión de Santa Fe y quedarse con el último lugar de clasificación en la Zona A. Sin embargo, pese al triunfo, la hazaña estuvo lejos de concretarse.

Jeremías Lázaro abrió el marcador para el conjunto cordobés, mientras que Jhon Córdoba puso cifras definitivas para sellar el 2-0 en Río Cuarto.

El local jugó gran parte del partido con un hombre menos, ya que Gabriel Alanís vio la tarjeta roja a los 24 minutos del primer tiempo, situación que condicionó aún más a un equipo que cerró un semestre muy complicado.

Con este resultado, Instituto finalizó en la novena posición de la Zona A, con 21 puntos, la misma cantidad que Unión, pero con peor diferencia de gol. De esta manera, el Tatengue se quedó con el último boleto a los octavos de final.

Por su parte, Estudiantes de Río Cuarto terminó en el 15º puesto, con apenas 5 unidades, producto de una sola victoria, dos empates y 13 derrotas en su regreso a la máxima categoría.

Así, la Gloria se despidió del certamen con una victoria insuficiente, mientras que el León del Imperio cerró una fase regular muy dura y deberá enfocarse en mejorar su situación de cara a lo que viene.