Realizaron trabajos de mantenimiento de calles en los barrios Borges, Siglo XX, Don Bosco y América del Sur

Operarios de la Dirección de Obras Públicas de la Capital realizaron los trabajos.

Hoy 22:07

La Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad de la Capital continúa con su plan de mantenimiento de calles en los barrios Siglo XX, Borges, Don Bosco y América del Sur, entre otros.

Esta semana continuó con el bacheo de las calles Bernardo Houssay y Juan Elías en el barrio Siglo XX, donde se procedió al retiro del hormigón deteriorado para ser reemplazado por el nuevo material.

También, se concretaron mejoras con hormigón sobre la calzada y en el cordón cuneta en la intersección de 6º Pasaje y calle 105 en el Borges. Como también en, el cruce de Avenida Colón y Solís, donde se trabajó en el cordón cuneta para demarcar y finalizar el reemplazo de 60 metros lineales por cuatro metros de ancho hormigón, debido a losas hundidas.

Mientras que, en los barrios América del Sur y Don Bosco se ejecutaron arreglos en calles de tierra con el aporte de base estabilizada, para mejorar la transitabilidad de esas vías de circulación.

Cabe recordar que los trabajos forman parte de un plan de trabajo programado que lleva adelante la repartición municipal con personal, maquinaria y material propio.