Disturbios entre policías y vecinos alteraron la calma del barrio Borges

Los incidentes ocurrieron durante la noche del lunes en la zona norte de la Capital. Una mujer y un menor habrían sufrido lesiones, mientras la Justicia investiga las causas del violento episodio.

Hoy 22:39

Momentos de extrema tensión se vivieron durante la noche de este lunes en el barrio Borges, al norte de la ciudad Capital, donde un violento enfrentamiento entre vecinos derivó en la intervención de un importante operativo policial y dejó al menos dos personas heridas, entre ellas un menor de edad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los serios incidentes se registraron en inmediaciones de las calles 116 y 108, donde por causas que aún son materia de investigación se desató una pelea que fue escalando en intensidad hasta requerir la presencia de un nutrido grupo de efectivos policiales.

Según trascendió, una mujer y un niño habrían resultado con heridas de distinta consideración durante los disturbios, aunque hasta el momento no se difundieron detalles oficiales sobre la gravedad de las lesiones.

Fuentes policiales indicaron que, pese a la magnitud del episodio, la situación pudo ser controlada antes de que se produjeran consecuencias mayores.

Tras el hecho, comenzaron a circular en redes sociales distintos videos registrados por vecinos de la zona, en los que se observa parte del enfrentamiento entre moradores del sector y efectivos policiales que intentaban restablecer el orden.

Las imágenes generaron fuerte repercusión y reavivaron el debate sobre los episodios de violencia urbana en distintos sectores de la ciudad.

En tanto, las autoridades dieron inmediata intervención a la Justicia de turno, que ya trabaja para esclarecer con precisión cómo se originó el conflicto, determinar responsabilidades y establecer las circunstancias exactas en las que se produjo el enfrentamiento.