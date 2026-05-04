Grave accidente laboral en Los Juríes: un joven sufrió serias lesiones al explotar un neumático

Ocurrió en un galpón sobre la Ruta 7. Investigan un posible exceso de presión durante el inflado.

Hoy 13:01

Un grave accidente laboral ocurrido en la noche del domingo generó preocupación en la ciudad de Los Juríes, donde un joven gomero resultó con heridas de consideración tras la explosión de un neumático de gran porte.

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El hecho se registró alrededor de las 20:30 en un galpón ubicado sobre la Ruta Provincial N° 7. Según informaron fuentes policiales de la Comisaría N° 48, el trabajador —domiciliado en el barrio Comercio— se encontraba realizando tareas de reparación en la rueda de un tractor cuando, por causas que aún se investigan, se produjo un violento estallido.

La fuerza de la explosión le provocó graves lesiones, principalmente en su brazo izquierdo, por lo que debió ser asistido de urgencia por personal de salud y Bomberos Voluntarios. Tras recibir las primeras atenciones en el hospital local, y debido a la complejidad del cuadro, fue derivado al Hospital Zonal de Añatuya para una mejor evaluación y tratamiento especializado.

En medio de la preocupación generada, y ante versiones que circulaban sobre un posible vínculo laboral con la comuna, la Municipalidad de Los Juríes emitió un comunicado oficial para aclarar la situación. En ese sentido, indicaron que el joven no forma parte del personal municipal, sino que se encontraba realizando un trabajo de manera independiente.

Asimismo, desde el municipio remarcaron que el accidente no guarda relación con actividades oficiales, pese a que el galpón donde ocurrió el hecho pertenece al intendente de la ciudad.

De acuerdo a las primeras hipótesis, el siniestro se habría originado durante el inflado del neumático, posiblemente a raíz de un exceso de presión que provocó el destalonamiento de la cubierta y la posterior explosión de la cámara, cuyo impacto alcanzó de lleno al trabajador.

En el caso interviene el fiscal de turno, Dr. Guillermo Farías, quien dispuso las actuaciones correspondientes para establecer con precisión las circunstancias del hecho.