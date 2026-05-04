Pablo Mirolo: "Me duele la situación en La Banda, se ha vuelto una ciudad sucia y empobrecida"

El candidato a intendente de la vecina ciudad habló con Radio Panorama sobre el desafío que implica para el Frente Renovador intentar regresar al frente de una comuna que aseguró tiene muchas carencias.

Hoy 13:34

El candidato a intendente de La Banda, Pablo Mirolo, expresó su preocupación por la situación actual de la ciudad y aseguró que “se ha vuelto una ciudad sucia”, con deficiencias en servicios básicos. En diálogo con Radio Panorama, sostuvo que el municipio atraviesa un deterioro general y planteó como desafío recuperar la gestión local desde el Frente Renovador.

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“Me duele la situación en La Banda, se ha vuelto una ciudad sucia, con basurales en todas las esquinas. No hay contenedores ni brigadas de limpieza como en nuestra gestión. Se dieron de baja trabajadores, no hay camiones compactadores y la basura se recoge en camionetas”, afirmó. Además, señaló problemas en la iluminación, el estado de las calles y la falta de mantenimiento urbano.

En ese sentido, Mirolo aseguró que, en caso de volver al gobierno, buscará revertir rápidamente estas falencias: “En nuestros primeros 100 días vamos a recuperar todo esto, para después proyectar grandes obras. Lamentablemente, desde que nos fuimos no se hizo ni una obra importante con fondos municipales”. También destacó la necesidad de apostar a la educación, recuperar el boleto estudiantil y mejorar el sistema de transporte.

El dirigente remarcó la importancia de reivindicar al empleado municipal, al señalar que durante su gestión lograron equiparar salarios con los trabajadores provinciales. “Hoy están cobrando como en un municipio de tercera o cuarta categoría, y eso ha empobrecido la ciudad”, sostuvo.

Pablo Mirolo en Radio Panorama.

Por otro lado, se refirió a la situación nacional y fue crítico del gobierno de Javier Milei. “Estamos en una situación muy complicada económica y socialmente. Los números siguen golpeando a los argentinos y muchas de las promesas de campaña no se cumplieron”, expresó. Además, consideró que existe una desconexión entre el Gobierno y la realidad cotidiana, con un aumento del pluriempleo para sostener el nivel de vida.

Finalmente, Mirolo indicó que el Frente Renovador trabaja en el fortalecimiento del espacio político con vistas al próximo año. “Es importante que desde el peronismo construyamos una propuesta nacional y popular, que no solo se oponga a Milei, sino que también plantee hacia dónde queremos ir, con ideas superadoras en materia económica y de generación de empleo”, concluyó.