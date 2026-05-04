Violencia en un boliche santiagueño: un joven fue brutalmente golpeado y dos policías resultaron heridos

El incidente se produjo en un local bailable ubicado en Almafuerte, entre las calles Jujuy y Rivadavia, de la capital santiagueña.

Hoy 10:39

Este fin de semana no fue la excepción en cuanto a hechos de violencia en la noche santiagueña. Dos hombres fueron identificados tras protagonizar una pelea en un boliche céntrico de Santiago del Estero, donde agredieron a un joven y también a efectivos policiales que intentaban restablecer el orden.

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Según fuentes policiales, los principales involucrados tienen 29 y 32 años y actualmente son buscados por la Policía. De acuerdo con el informe oficial, dos efectivos que se encontraban de servicio observaron que un grupo de personas salía del local en medio de una pelea. Al intervenir para disuadir el conflicto, los uniformados fueron atacados por los dos sujetos.

Como consecuencia del episodio, los policías sufrieron lesiones: uno presentó dolencias en la zona lumbar y otro golpes en la pierna derecha.

De acuerdo con testigos, el joven agredido presentaba inflamación y sangrado visible en el rostro tras haber sido golpeado por los agresores.

En el hecho intervino personal de la Comisaría Comunitaria Nº 1, mientras que la Fiscalía dispuso una serie de medidas en el marco de la investigación.