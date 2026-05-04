Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 04 MAY 2026 | 17º
X
Policiales

Violencia en un boliche santiagueño: un joven fue brutalmente golpeado y dos policías resultaron heridos

El incidente se produjo en un local bailable ubicado en Almafuerte, entre las calles Jujuy y Rivadavia, de la capital santiagueña.

Hoy 10:39
Foto: Ilustrativa

Este fin de semana no fue la excepción en cuanto a hechos de violencia en la noche santiagueña. Dos hombres fueron identificados tras protagonizar una pelea en un boliche céntrico de Santiago del Estero, donde agredieron a un joven y también a efectivos policiales que intentaban restablecer el orden.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según fuentes policiales, los principales involucrados tienen 29 y 32 años y actualmente son buscados por la Policía. De acuerdo con el informe oficial, dos efectivos que se encontraban de servicio observaron que un grupo de personas salía del local en medio de una pelea. Al intervenir para disuadir el conflicto, los uniformados fueron atacados por los dos sujetos.

Como consecuencia del episodio, los policías sufrieron lesiones: uno presentó dolencias en la zona lumbar y otro golpes en la pierna derecha.

De acuerdo con testigos, el joven agredido presentaba inflamación y sangrado visible en el rostro tras haber sido golpeado por los agresores.

En el hecho intervino personal de la Comisaría Comunitaria Nº 1, mientras que la Fiscalía dispuso una serie de medidas en el marco de la investigación.

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Fiscal pedirá la detención de tres jóvenes por la muerte de Malena en Frías
  2. 2. Una joven de 23 años denunció por abuso sexual a un compañero de trabajo
  3. 3. Las series coreanas que llegan a Netflix en mayo de 2026
  4. 4. Horror: discutieron por un auto mal estacionado y un vecino lo mató de un tiro
  5. 5. La empresa Aguas de Santiago realizará un corte de tránsito en calle Urquiza para reparar un colector
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT