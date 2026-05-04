Así será el primer homenaje a Luis Brandoni a dos semanas de su muerte

La ceremonia se realizará en el teatro Multitabaris, la sala dónde el actor trabajó hasta sus últimos días sobre el escenario. En este despedida se reunirán familiares, colegas, amigos y periodistas.

Hoy 11:03

Se conocieron los detalles del primer homenaje público en memoria del actor Luis Brandoni, quien murió el pasado 20 de abril. La convocatoria fue anunciada a través de la cuenta oficial en X del Teatro Multitabaris, la sala en la que el actor trabajó hasta pocos días antes de su fallecimiento y uno de los espacios más representativos de su extensa trayectoria.

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Según informó el teatro, el acto en homenaje a Luis Brandoni se realizará el próximo miércoles 6 de mayo a las 17.45 y reunirá a familiares, amigos, colegas y periodistas. La ceremonia tendrá lugar en el mismo escenario que el actor eligió para despedirse del público arriba de las tablas: el Teatro Multitabaris.

“Primer homenaje a Luis Brandoni. Invitamos a un encuentro de familia, amigos, colegas y periodismo, a realizarse en el lugar que siempre eligió, el teatro, último escenario de una carrera excepcional”, expresa el comunicado difundido en redes sociales.

El reconocimiento tendrá una fuerte carga simbólica. No sólo porque se realizará en una sala emblemática del circuito porteño, sino también porque allí Brandoni encabezaba la temporada teatral con Quién es quién, acompañado por Soledad Silveyra. La dupla compartía escena hasta días antes de la muerte del actor.

Brandoni fue una de las figuras más importantes de la cultura argentina, con una carrera que atravesó teatro, cine y televisión durante décadas. Su nombre quedó asociado a grandes éxitos populares y también a una presencia constante en la vida pública del país.

Por eso, se espera una importante concurrencia en este primer tributo, que servirá como punto de encuentro para despedirlo colectivamente y recordar su legado artístico.



