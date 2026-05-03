Las series coreanas que llegan a Netflix en mayo de 2026

Mayo de 2026 destaca por la llegada de emocionantes series coreanas a Netflix, que continúan capturando la atención de audiencias globales con sus intrigantes narrativas y producción de alta calidad.

Hoy 23:22

Las series coreanas siguen consolidándose como unos de los contenidos más populares en Netflix, atrayendo a un público diverso con sus historias cautivadoras y producciones de alta calidad. Este mayo de 2026, la plataforma presenta una variedad de estrenos que satisfacen tanto a quienes buscan emoción como a los aficionados a la acción y el misterio.

El auge de las series coreanas no es una coincidencia. Su habilidad para fusionar géneros, construir personajes complejos y mantener el suspenso a lo largo de cada episodio las ha posicionado como una de las propuestas más fuertes en el catálogo de Netflix.

Entre los lanzamientos más destacados se encuentra The 8 Show, una serie muy esperada que combina drama psicológico con un formato de competencia, donde los participantes enfrentan situaciones extremas.

Otra adición notable es A Killer’s Shopping Mall, una serie que mezcla acción y thriller. La trama sigue a una joven que descubre un oscuro secreto familiar tras la muerte de su tío, lo que la arrastra hacia peligros inesperados.

En el ámbito romántico, se suma Lovely Runner, una serie que promete conquistar a la audiencia con su historia de viajes en el tiempo y segundas oportunidades en el amor.

Además, Hierarchy completa la oferta de mayo con un drama juvenil ambientado en una escuela de élite, donde se exploran temas como el poder, las jerarquías sociales y los secretos ocultos.

El éxito de las series coreanas se debe a su capacidad de innovar continuamente. Cada nuevo estreno aporta elementos únicos en su narrativa, estética y desarrollo de personajes, asegurando que la audiencia siempre encuentre algo nuevo que disfrutar.

Con el compromiso de plataformas como Netflix de expandir este tipo de contenido, los fanáticos de las series coreanas tienen muchas razones para estar emocionados en mayo de 2026. Las variadas propuestas aseguran que el fenómeno coreano seguirá creciendo y estableciendo tendencias en el mundo del streaming.