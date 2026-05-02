Tras una sanción a Leclerc, finalmente Colapinto culminó 7º en el Gran Premio de Miami

El piloto argentino finalizó octavo en pista, pero fue reclasificado séptimo por una sanción a Charles Leclerc. Con el Alpine A526, completó una carrera sólida y volvió a sumar puntos en la temporada.

Hoy 19:12

Franco Colapinto tuvo una actuación destacada en su primera visita al Gran Premio de Miami de Fórmula 1 y consiguió su mejor resultado en la máxima categoría. El piloto argentino terminó octavo en pista, pero luego fue reclasificado séptimo por una sanción a Charles Leclerc, en una carrera exigente que le permitió volver a sumar puntos con Alpine F1 Team.

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El pilarense, que compitió con el nuevo chasis que el equipo de Enstone preparó para esta cuarta fecha del calendario 2026, logró mantenerse dentro del grupo puntuable y completó las 57 vueltas del circuito de 5.412 metros. El resultado marcó además su mejor ubicación en 31 competencias dentro de la categoría.

La jornada había comenzado condicionada por el alerta meteorológico y las lluvias que cayeron durante la mañana del domingo. Antes de enfocarse de lleno en la carrera, Colapinto también vivió una previa especial, con encuentros con Lionel Messi, Juan Martín Del Potro y otras figuras del deporte y el espectáculo.

En la largada, el argentino utilizó neumáticos medios, al igual que la mayoría de la grilla, con excepción de Isack Hadjar, que partió con duros en su Red Bull. Aunque Colapinto informó un inconveniente con el turbo en el inicio, eso no le impidió tener una partida eficiente.

En los primeros metros logró esquivar el trompo del R21 de Max Verstappen y luego protagonizó un toque con la Ferrari de Lewis Hamilton mientras peleaba por el sexto puesto. El incidente provocó algunas roturas y pérdidas de elementos tanto en el Alpine A526 como en el auto del británico.

La situación generó preocupación, especialmente cuando Colapinto advirtió cierta inestabilidad en el tren trasero. Sin embargo, el problema no afectó de manera decisiva el rendimiento del auto y el argentino consiguió mantenerse en zona de vanguardia, pese a ser superado más tarde por Verstappen.

Con una buena gestión de neumáticos, Colapinto sostuvo un ritmo competitivo y llegó a escalar hasta el cuarto lugar durante la ventana de detenciones en boxes. En ese tramo se ubicó detrás de Kimi Antonelli, Lando Norris y Max Verstappen.

Superadas las 30 vueltas, Alpine lo llamó a boxes para colocar neumáticos duros. Tras la parada, el argentino regresó a pista en el octavo puesto, posición que mantuvo hasta la bandera de cuadros.

El resultado también fue clave para el equipo francés, ya que Colapinto fue el único Alpine que pudo completar la carrera. Su compañero Pierre Gasly debió abandonar tempranamente tras un vuelco ocasionado por un toque de Liam Lawson, quien se quedó sin tracción en su Racing Bulls. El francés no sufrió lesiones y pudo bajarse por sus propios medios.

Después del Gran Premio, los comisarios deportivos aplicaron una penalización de 20 segundos a Charles Leclerc por exceder en reiteradas oportunidades los límites de pista. Esa sanción reubicó al monegasco en el octavo lugar y elevó a Colapinto al séptimo puesto final.

Antonelli ganó en Miami y estiró su gran momento

La victoria quedó en manos de Kimi Antonelli, quien consiguió su tercer triunfo consecutivo y quebró la mala racha de los poleman en el Gran Premio de Miami, donde hasta aquí no habían logrado transformar la pole en victoria.

El italiano se recuperó de una mala largada y logró imponerse con Mercedes, en el mismo monoplaza al que minutos antes de la carrera se había subido Lionel Messi durante su visita al box de las Flechas de Plata.

Antonelli dominó como ya lo había hecho en China y Japón, y cruzó la meta con más de tres segundos de ventaja sobre Lando Norris, pese a sufrir una merma de rendimiento por un inconveniente en la caja de velocidades.

El podio lo completó Oscar Piastri, con McLaren, mientras que George Russell y Max Verstappen finalizaron detrás. El neerlandés recibió una penalización de cinco segundos por pisar la línea de salida de pista tras su detención en boxes.

Detrás terminaron Lewis Hamilton y Franco Colapinto, beneficiados por el recargo a Leclerc, mientras que los Williams de Carlos Sainz y Alex Albon cerraron la zona de puntos.