El gesto del Changuito Zeballos hacia los hinchas de Central Córdoba que encendió la polémica: ¿gastada o folclore?

Boca venció a Central Córdoba por 2-1 este sábado en el Estadio Único Madre de Ciudades, por la novena y última fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, pero más allá del resultado, una imagen del festejo xeneize generó fuerte repercusión entre los hinchas ferroviarios.

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El momento se dio tras el segundo gol de Milton Giménez, que contó con participación directa del santiagueño Exequiel “Changuito” Zeballos. Luego de la conquista, el delantero celebró junto a su compañero y realizó una seña que rápidamente encendió la polémica.

En pleno festejo, Zeballos miró hacia la tribuna donde se encontraban los simpatizantes de Central Córdoba e hizo un gesto juntando los dedos índice y pulgar, una señal que en la jerga futbolera suele interpretarse como referencia a un “equipo chico”.

La reacción no tardó en llegar. Los hinchas del Ferroviario expresaron su malestar contra el atacante santiagueño, recordando además otro antecedente: el penal que convirtió picándola en 2022 en La Bombonera, cuando Boca goleó a Central Córdoba por 8-1 y el Changuito festejó sacando la lengua, en el que sería su primer gol en Primera.

El gesto volvió a poner en escena la particular relación entre Zeballos y el público ferroviario. Es sabido que el delantero es hincha confeso de Sarmiento de La Banda, un dato que le agregó aún más condimento a la polémica celebración.

Rápidamente el video del festejo comenzó a circular en redes y abrió el debate entre los hinchas: ¿fue una cargada directa al público de Central Córdoba o solo un gesto más dentro del clima del partido?