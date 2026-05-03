VIDEO | La emoción de un santiagueño al encontrarse con “Quico” en Miami mientras veía a Messi

Ricky Saavedra, vecino de la Capital, vivió un momento inolvidable al cruzarse con Carlos Villagrán durante un partido del Inter Miami. El video se volvió viral y emocionó a miles de usuarios.

Hoy 10:54

Un momento cargado de emoción se volvió viral en redes sociales luego de que Ricky Saavedra, un santiagueño de la Capital, se encontrara nada menos que con Carlos Villagrán, el actor que marcó a generaciones con su inolvidable personaje de “Quico” en El Chavo del 8.

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El encuentro ocurrió en Miami, durante el partido del Inter Miami de Messi ante Orlando City, y quedó registrado en un video que rápidamente comenzó a circular por las redes. Allí se puede ver la emoción genuina de Ricky al tener frente a frente a uno de los personajes más queridos de su infancia.

“Para mí fue una emoción muy grande poder decirle todo lo que lo amaba de chico y hoy de grande… cuánto lo apreciaba y que gracias a su gracia, a su amor, pude ser muy feliz”, contó el santiagueño, todavía movilizado por el momento vivido.

Ricky también destacó que el cariño por Quico logró atravesar generaciones dentro de su familia. “Hasta a mis sobrinas, que hoy en día cambió tanto todo, las hice fan del Chavo. Me emocioné y sé que él lo sintió cuando se lo pude transmitir”, expresó.

En medio de la emoción, el santiagueño no dejó pasar la oportunidad de mencionar sus raíces. “Lo hice con mucho amor, nombré a Santiago y él se acordó cuando vino con su circo”, recordó con orgullo.

Como cierre del emotivo encuentro, Carlos Villagrán envió un saludo especial para Santiago del Estero, gesto que también quedó grabado en el video filmado en Miami y que ya conmueve a miles de personas en las redes sociales.