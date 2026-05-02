Franco Colapinto va por los puntos largando octavo en el GP de Miami de Fórmula 1

El piloto argentino tuvo su mejor clasificación con Alpine y afronta una carrera condicionada por el clima tras el cambio de horario.

Hoy 11:00

El Gran Premio de Miami será una nueva oportunidad para Franco Colapinto, que este domingo largará desde la octava posición en la sexta fecha del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2026 y buscará meterse nuevamente en la zona de puntos.

El piloto argentino, que compite para Alpine, viene de completar una sólida actuación durante todo el fin de semana. Tras finalizar décimo en la carrera Sprint, dio un paso adelante en la clasificación, donde logró acceder por primera vez a la Q3 y superar a su compañero Pierre Gasly, que partirá desde el décimo lugar.

Un salto de calidad en Miami

Colapinto firmó su mejor performance desde su llegada a la Fórmula 1, consolidando una evolución que ya se había insinuado en las prácticas y en la qualy sprint. El pilarense se mostró competitivo en un circuito que no conocía y se posiciona con expectativas de sumar.

Por delante tendrá a pesos pesados: la pole quedó en manos del joven líder del campeonato, Kimi Antonelli (Mercedes), seguido por Max Verstappen (Red Bull) y Charles Leclerc (Ferrari).

Cambio de horario por la lluvia

La carrera tendrá además un condimento extra. La FIA decidió adelantar la largada debido al pronóstico de fuertes tormentas en Miami.

Inicialmente programada para las 17 (hora argentina), la competencia se disputará finalmente desde las 14, con el objetivo de evitar interrupciones y priorizar la seguridad.

Un circuito exigente

El trazado del Circuito Internacional de Miami, ubicado en el predio del Hard Rock Stadium, presenta un diseño urbano de 19 curvas, con sectores veloces y pocas oportunidades claras de sobrepaso.

Vueltas: 57

57 Longitud: 5.412 km

5.412 km Distancia total: 308.326 km

308.326 km Récord: Max Verstappen (2023) – 1:29.708

El objetivo: sumar

Con una largada dentro del Top 10, Colapinto parte en zona de puntos y tendrá una gran oportunidad para seguir creciendo en la categoría. El desafío será sostener el ritmo, evitar errores y aprovechar cualquier oportunidad en una carrera que podría verse alterada por la lluvia.

El argentino ya demostró que puede competir de igual a igual. Ahora, en Miami, buscará dar otro paso y convertir su gran clasificación en puntos importantes para el campeonato.