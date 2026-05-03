La escasez masculina en Letonia impulsa el alquiler de hombres por hora

En Letonia, la notable diferencia de género en la población lleva a mujeres a alquilar hombres por hora debido a la escasez masculina y las dinámicas sociales cambiantes.

Hoy 07:01

Letonia destaca como uno de los países europeos con una marcada diferencia de género, especialmente en la adultez, donde la población femenina supera ampliamente a la masculina.

Las estadísticas oficiales indican que esta brecha se profundiza con el tiempo, lo que ha llevado a que se hable del fenómeno de las mujeres que alquilan hombres en el país.

Una de las principales razones de este desequilibrio demográfico es la menor esperanza de vida de los hombres, influenciada por factores de salud y un estilo de vida que genera una mayor incidencia de enfermedades.

Este contexto demográfico ha resultado en un aumento de mujeres viviendo solas y una menor disponibilidad de parejas masculinas, lo cual tiene un impacto directo en su vida cotidiana y social.

Ante esta situación, han surgido servicios donde hombres ofrecen su tiempo por horas, conocidos como “esposo por hora”, que brindan apoyo en tareas como arreglos domésticos y acompañamientos a eventos.

Aunque estos servicios no son exclusivos de Letonia, adquieren mayor relevancia en este contexto demográfico, convirtiéndose en una solución práctica ante la escasez masculina.

Los expertos en demografía y sociología sugieren que este fenómeno no es un movimiento organizado, sino una adaptación del mercado a nuevas realidades sociales y culturales que se observan en Europa.