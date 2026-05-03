Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 03 MAY 2026 | 14º
X
Locales

El tiempo en Santiago del Estero para este domingo 3 de mayo de 2026: día fresco y mayormente nublado

Se espera una jornada con abundante nubosidad, temperaturas entre los 10°C y 22°C, y condiciones estables durante el día.

Hoy 00:20

El tiempo en Santiago del Estero se presentará mayormente nublado durante este domingo, con un ambiente fresco desde las primeras horas en la “Madre de Ciudades”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Por la mañana, el cielo estará ligeramente nublado, con una temperatura mínima cercana a los 10°C. Hacia la tarde, las condiciones se mantendrán mayormente nubladas, con una temperatura máxima que alcanzará los 22°C.

Durante la noche, se prevé un descenso de la temperatura hasta los 17°C, acompañado por vientos con ráfagas que oscilarán entre los 42 y 50 km/h, según el Servicio Meteorológico Nacional.

TEMAS Tiempo en Santiago del Estero SMN Servicio Meteorológico Nacional Clima en Santiago del Estero

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Irrumpió con cuchillos en una fiesta, amenazó a todos y desató un caos en Añatuya
  2. 2. Silva Neder: "En tiempos difíciles, Santiago tiene un Estado presente junto a los emprendedores y la producción"
  3. 3. “Se hizo justicia”: habló la madre de Fernando Báez Sosa tras el fallo de la Corte
  4. 4. El tiempo en Santiago del Estero para este domingo 3 de mayo de 2026: día fresco y mayormente nublado
  5. 5. Nos vemos en mi 19.ª vida, la serie coreana que fascina en Netflix
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT