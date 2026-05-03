El tiempo en Santiago del Estero para este domingo 3 de mayo de 2026: día fresco y mayormente nublado

Se espera una jornada con abundante nubosidad, temperaturas entre los 10°C y 22°C, y condiciones estables durante el día.

Hoy 00:20

El tiempo en Santiago del Estero se presentará mayormente nublado durante este domingo, con un ambiente fresco desde las primeras horas en la “Madre de Ciudades”.

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Por la mañana, el cielo estará ligeramente nublado, con una temperatura mínima cercana a los 10°C. Hacia la tarde, las condiciones se mantendrán mayormente nubladas, con una temperatura máxima que alcanzará los 22°C.

Durante la noche, se prevé un descenso de la temperatura hasta los 17°C, acompañado por vientos con ráfagas que oscilarán entre los 42 y 50 km/h, según el Servicio Meteorológico Nacional.