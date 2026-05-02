Silva Neder: "En tiempos difíciles, Santiago tiene un Estado presente junto a los emprendedores y la producción"

Durante el encuentro, el mandatario provincial brindó un mensaje enfocado en la resiliencia económica y el rol activo del Estado provincial frente al complejo escenario nacional.

Hoy 18:24

En un acto que contó con la activa participación de la comunidad e instituciones locales, el vicegobernador de la provincia, Dr. Carlos Silva Neder, dejó inaugurado en Árraga el ciclo de Talleres Municipales organizado por la comuna de esta localidad del departamento Silípica.

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Durante el encuentro, que también incluyó un recorrido por la Feria de emprendedores locales, el mandatario provincial brindó un mensaje enfocado en la resiliencia económica y el rol activo del Estado provincial frente al complejo escenario nacional.

El Vicegobernador estuvo acompañado por el comisionado municipal local, Ramón Cárdenas; el intendente de Loreto, Ramón "Toto" González; el secretario legislativo, Dr. Luis Herrera; el diputado provincial, Carlos Hazam y la comisionada de Villa Silípica Julia Ledesma.

Capacitación para la cultura del trabajo

Silva Neder remarcó la importancia de la formación como herramienta frente a la crisis. "Son tiempos muy complicados los que estamos viviendo en la República Argentina", señaló el mandatario, quien subrayó que la gestión provincial trabaja intensamente para "menguar las consecuencias nocivas" de las decisiones nacionales que afectan el bolsillo de los santiagueños.

En este contexto, destacó que los talleres —que incluyen desde clases de inglés hasta confección textil y peluquería— no son solo espacios de aprendizaje, sino motores de economía social. "El hecho de que se enseñe a confeccionar una pieza textil responde a una necesidad actual. Debemos soñar con que, desde este lugar, se pueda producir la indumentaria para un equipo de fútbol o para los chicos de quinto año. Es una muestra acabada de lo que significa reinventarse", afirmó.

Respaldo del Gobierno Provincial

Durante su alocución, Silva Neder transmitió el afectuoso saludo del gobernador de la provincia, Elías Miguel Suárez, y de los senadores nacionales Gerardo Zamora y José Emilio Neder.

En la ocasión, explicó que el Gobierno ha establecido prioridades claras: Garantizar el pago de sueldos de empleados públicos provinciales y municipales; obras indispensables para la comunidad; garantizar la atención de la salud; la educación y el apoyo a los emprendedores.

Acompañamiento a los emprendedores locales

Tras el acto protocolar, las autoridades recorrieron la Feria de emprendedores, donde el Vicegobernador dialogó con los vecinos que exponen sus productos. "Esta feria es una manera muy importante de ayudar a la economía del hogar. Desde Santiago del Estero fomentamos estas iniciativas porque sabemos que el trabajo genuino es el camino", sostuvo.

Finalmente, Silva Neder alentó a los comisionados e intendentes presentes a no bajar los brazos: "Aunque sean tiempos difíciles, no nos vamos a abstraer de nuestras obligaciones. Siéntanse acompañados, porque nuestra prioridad es cada uno de ustedes".