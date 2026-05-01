Fuerte golpe al narcotráfico: tres detenidos, cocaína secuestrada y más de $2,6 millones incautados

El procedimiento incluyó un seguimiento controlado y terminó con la interceptación de un automóvil. Los tres sospechosos, oriundos de Capital, quedaron a disposición de la Justicia.

Hoy 22:41

Un operativo desplegado por la Dirección General de Drogas Peligrosas permitió desarticular una banda dedicada al transporte y comercialización de estupefacientes en la ciudad de Frías, donde tres hombres fueron detenidos y se secuestró droga, dinero en efectivo y un automóvil.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El procedimiento se inició cerca de las 21 horas de ayer y se extendió hasta la madrugada de hoy, en el marco de un trabajo coordinado bajo directivas de la Fiscalía de Narcomenudeo y el Juzgado de Control y Garantías.

Según se informó, los efectivos realizaron un seguimiento controlado sobre la ruta, que culminó con la interceptación de un automóvil Fiat Palio, en el que se trasladaban los sospechosos.

Durante la requisa del rodado y de sus ocupantes, los uniformados secuestraron seis envoltorios de cocaína —incluida una “piedra” compacta— con un peso total de 88,45 gramos, además de $2.644.000 en efectivo, tres teléfonos celulares y el vehículo utilizado para el traslado.

Como resultado del operativo, tres hombres mayores de edad, oriundos de la ciudad Capital, fueron detenidos y trasladados a sede policial, donde quedaron a disposición de la Justicia por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.

Las autoridades destacaron que el procedimiento representa un avance en la lucha contra el narcotráfico, al tiempo que permite reducir la circulación de sustancias ilegales y reforzar la seguridad en la provincia.