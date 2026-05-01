El gran y emotivo gesto del Changuito Zeballos con Nahitan, el niño santiagueño que cumplió su sueño gracias a Diario Panorama

El jugador de Boca sorprendió al pequeño tras ver su historia en nuestras redes y protagonizó un emocionante e inolvidable encuentro.

Hoy 23:56

Una historia cargada de emoción se vivió en las últimas horas en nuestra ciudad, donde Nahitan, un niño santiagueño, logró cumplir su gran sueño: conocer a su ídolo, Exequiel “Changuito” Zeballos, gracias a la intervención de Diario Panorama.

Todo comenzó cuando el pequeño, acompañado por sus padres, se acercó a recibir al plantel de Boca Juniors en un hotel céntrico, con la ilusión de ver de cerca a sus ídolos.

En medio de la multitud, Nahitan levantó un cartel con un mensaje claro y lleno de ilusión: “Zeballos firmá mi camiseta”.

La imagen fue captada y difundida en las redes sociales de Diario Panorama, donde rápidamente generó repercusión.

La reacción de Zeballos

La historia llegó hasta el propio Changuito Zeballos, quien no dudó en involucrarse.

El futbolista se comunicó con el medio para saber cómo podía encontrar al niño y concretar el encuentro que Nahitan tanto deseaba.

A partir de ese gesto, se logró establecer el contacto con la familia, que llevó al pequeño hasta el hotel donde se hospeda el plantel xeneize.

Un encuentro inolvidable

Allí se vivió uno de los momentos más emotivos.

Zeballos recibió a Nahitan con calidez y protagonizó un encuentro a pura emoción, donde el niño pudo conocer cara a cara a su ídolo, compartir un momento único y llevarse un recuerdo que quedará para siempre.

Como broche de oro, el jugador de Boca le firmó su camiseta, haciendo aún más especial una jornada que difícilmente el pequeño olvidará.

Un gesto que vale más que un gol

El accionar de Zeballos refleja el costado humano del fútbol, donde pequeños gestos pueden generar enormes alegrías.

Para Nahitan, fue mucho más que conocer a un jugador: fue cumplir un sueño.

Y para el Changuito, una muestra de humildad y cercanía con la gente de su provincia que quedará marcada en la memoria de todos.