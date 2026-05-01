Violento accidente en avenida Solís y Lugones: un auto cayó a una acequia y quedó volcado

El siniestro ocurrió durante la madrugada de este viernes. El vehículo terminó dentro de un canal, con las ruedas hacia arriba, y generó un fuerte operativo en la zona.

Hoy 20:19

Un violento accidente de tránsito se registró durante la madrugada de este viernes en la intersección de avenida Solís y avenida Lugones, donde un automóvil perdió el control, cayó a la acequia y terminó volcado, provocando momentos de gran tensión.

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De acuerdo a lo observado en el lugar, el vehículo quedó completamente dado vuelta dentro del cauce, con las ruedas hacia arriba, en una zona de pendiente pronunciada y rodeada de vegetación, lo que habría dificultado tanto la caída como las tareas de asistencia.

Al momento del hecho, varias personas se acercaron para asistir a los ocupantes, quienes lograron salir del rodado siniestrado. En la escena también se observó acumulación de agua y barro dentro del canal, lo que evidencia la peligrosidad del sector.

En la parte superior, sobre la calzada, se registró una importante congestión vehicular, mientras curiosos y automovilistas reducían la marcha ante la magnitud del siniestro.

Hasta el momento, no se informó oficialmente sobre la cantidad de heridos ni la gravedad de las lesiones, por lo que se aguarda un parte médico y policial que brinde mayores precisiones.

Las autoridades deberán determinar ahora las causas que provocaron que el conductor perdiera el control, en un sector que presenta desniveles y escasa contención lateral, factores que podrían haber influido en el desenlace.