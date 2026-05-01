“Vamos por buen camino”: la felicidad de Franco Colapinto tras una gran clasificación en Miami

El piloto argentino de Alpine largará octavo en la carrera sprint y valoró el trabajo del equipo tras el parate de la Fórmula 1. “Fue un buen laburo”, aseguró.

Hoy 19:47

Franco Colapinto tuvo una sólida actuación en la clasificación sprint del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 y se mostró conforme con el rendimiento del equipo tras ubicarse en el octavo puesto, posición desde la que largará este sábado en busca de sumar puntos.

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Apenas se bajó del monoplaza, el piloto argentino de Alpine destacó el trabajo colectivo y el progreso logrado en las últimas semanas.

“Fue un buen laburo de todo el equipo”, expresó el pilarense, quien además se mostró “muy contento” por el rendimiento luego de haber tenido que “arrancar de cero” tras el parate de la categoría.

Una oportunidad concreta de sumar

Colapinto largará este sábado 2 de mayo desde las 13:00 (hora de Argentina) en la carrera sprint, que tendrá 19 vueltas, y si logra mantener su posición podrá sumar su segundo punto en la temporada 2026, tras el conseguido en el Gran Premio de China.

El joven de 22 años dejó buenas sensaciones con una clasificación firme y consistente, lo que alimenta las expectativas tanto dentro del equipo como entre los fanáticos argentinos.

Claves del crecimiento

El piloto explicó que una de las claves fue haber logrado entender mejor el comportamiento del auto y acercarse al ritmo de su compañero.

“Era importante entender qué me faltaba para encontrar un ritmo parecido al del equipo”, señaló.

También destacó haber encontrado velocidad desde el inicio en un circuito exigente.

“Pude girar rápido desde el principio en una pista difícil que no conocía”, agregó.

El valor del trabajo en equipo

Colapinto hizo especial énfasis en el trabajo de los ingenieros y mecánicos durante el receso de la Fórmula 1, que se extendió por más de un mes debido a la cancelación de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita.

“Con laburo, esfuerzo y momentos dolorosos pudimos entender mejor el auto y volver a empezar de cero”, remarcó.

El equipo aprovechó ese tiempo para analizar en profundidad el rendimiento del Alpine A526, lo que permitió dar un salto de calidad en Miami.

Confianza y cautela

A pesar de las buenas sensaciones, el argentino fue prudente y dejó en claro que aún hay aspectos por mejorar.

“Tenemos mucho por entender todavía”, admitió, aunque se mostró optimista al remarcar que logró ser “más rápido que uno de los Red Bull” en clasificación.

Con la mirada puesta en la sprint, Colapinto cerró con una frase que resume el momento del equipo: “Vamos por buen camino”.