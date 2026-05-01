Profundo dolor en Frías por la muerte de Malena: su colegio la despidió con un sentido mensaje

La comunidad educativa expresó su pesar en redes sociales y destacó la calidez y compromiso de la adolescente. Cientos de mensajes acompañaron la publicación.

Hoy 12:23

La conmoción por la muerte de Malena Denise Sayavedra, la joven de 16 años que perdió la vida en un siniestro vial, sigue generando muestras de dolor en la ciudad de Frías.

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En las últimas horas, la comunidad educativa del Colegio Cristiano Evangélico William C. Morris expresó su pesar a través de un sentido mensaje difundido en redes sociales.

En el comunicado, la institución despidió a la alumna de 4° año destacándola por su compromiso con el estudio, su calidez humana y su vínculo con compañeros y docentes. “La recordaremos con su dulce sonrisa, su responsabilidad y su carisma”, señalaron, reflejando el profundo impacto que causó su fallecimiento.

Asimismo, el colegio acompañó a la familia en este difícil momento, dedicando palabras de consuelo y contención espiritual. El mensaje incluyó una cita bíblica y cerró con una emotiva despedida que rápidamente fue replicada por usuarios, generando una gran cantidad de comentarios cargados de tristeza y afecto.

Compañeros, amigos y vecinos también se sumaron a las muestras de dolor, recordando a la adolescente y expresando su apoyo a sus seres queridos. La publicación se llenó de mensajes que reflejan la huella que Malena dejó en su entorno.

Por otra parte, se informó que sus restos serán velados en una sala funeraria local, donde familiares y allegados podrán darle el último adiós en medio de una profunda consternación que atraviesa a toda la comunidad.