“Terrible hijo de p...”: Tevez recordó con humor sus negociaciones con Macri en su época de Boca

El DT de Talleres se refirió a su posible renovación, opinó del presente xeneize y no ocultó su deseo de ser presidente del club en el futuro.

Hoy 09:01

Fiel a su estilo directo, Carlos Tevez volvió a dejar definiciones fuertes. El actual entrenador de Talleres de Córdoba confirmó que su continuidad está bien encaminada, pero también habló de su vínculo con Boca Juniors, donde dejó en claro que mantiene sueños importantes a futuro.

Sobre la chance de dirigir al Xeneize, Tevez fue prudente y respetuoso: evitó profundizar por la presencia de Claudio Ubeda en el cargo. “Me gustaría respetar a quien está hoy. Yo estoy totalmente comprometido en Talleres y Ubeda lo está haciendo bien”, aseguró, bajándole el tono a cualquier especulación.

Sin embargo, sí se animó a hablar de un anhelo más grande: ser presidente de Boca. Allí no dudó: “Es un sueño que tengo, sería la frutillita del postre”, expresó, en referencia al cargo que hoy ocupa Juan Román Riquelme. Aunque aclaró que nunca buscó meterse en política, sino que fue algo instalado desde afuera.

En otro tramo de la charla, dejó una frase picante al recordar su relación con Mauricio Macri, lo que generó risas y revuelo. A partir de eso, contó una anécdota de sus inicios en Boca y su salida al exterior, revelando detalles desconocidos de aquella etapa.

En lo futbolístico, el Apache elogió el presente del equipo y destacó a Leandro Paredes: “Le dio una vuelta de rosca al equipo y lo hizo crecer. Hoy se habla del mejor mediocampo de Boca en mucho tiempo”, analizó. También se refirió al juvenil Tomás Aranda, a quien calificó como “cosa seria” por su proyección.

Mientras tanto, su presente sigue en Córdoba. Tevez confirmó que su renovación con Talleres está avanzada y podría cerrarse en breve, respaldado por su buena relación con el presidente Andrés Fassi. Además, dejó en claro su ambición: dirigir en Europa en el futuro cercano.

Sobre el final, el DT se mostró conmovido al recordar a Diego Armando Maradona, en medio del juicio por su fallecimiento: “Me hace muy feliz poder decir que fui y soy amigo de Diego”, cerró, visiblemente emocionado.